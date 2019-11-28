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Макрон готов рассмотреть предложение Путина о размещении ракет в Европе
28.11.2019 09:42
Макрон намерен рассмотреть предложение Путина о введении моратория на размещение ракет в Европе
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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