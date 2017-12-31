Популярная социальная сеть "ВКонтакте", запрещенная в Украине, разослала российским пользователям поздравления с наступающим Новым 2018 годом на украинском языке.

Известно, что в российском сегменте Twitter пользователи не смогли не поделиться скриншотами с поздравлениями на украинском.

Представитель "ВКонтакте" заявил, что ошибку оперативно исправили, передает TJ.

"Сегодня пользователи "ВКонтакте" получают праздничные уведомления на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила уведомления на других языках, ошибка была сразу исправлена", - сказали в пресс-службе соцсети.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, российский холдинг Mail.ru, которому принадлежат социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и другие ресурсы оценил убытки от запрета работы на рынке Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира