|Настя Каменських похизувалася ідеальною сукнею від українського бренду (ФОТО)
|31.12.2017 19:40
|
Вечірня сукня з розрізом від українського бренду ANNAMUZA - недешеве задоволення, вартістю 7120 гривень.
"Перед Новим роком завжди згадуються історії з дитинства. Пам'ятаю, з мамою і хором ім. Верьовки, в якому вона співала, ми ходили по сусідах і виконували новорічні та різдвяні пісні. А коли жила в Італії, у нас був інтернаціональний різдвяний стіл: ми готували страви і співали пісні різних країн світу", - підписала кадр зірка.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями