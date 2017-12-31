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Настя Каменських похизувалася ідеальною сукнею від українського бренду (ФОТО)
31.12.2017 19:40
Відома українська виконавиця Настя Каменських похизувалася у своєму Інстаграмі світлиною-кадром з фільму "Різдво з NK", - в якому виконала безліч різдвяних пісень та власних, в несподіваній обробці.

Вечірня сукня з розрізом від українського бренду ANNAMUZA - недешеве задоволення, вартістю 7120 гривень.

"Перед Новим роком завжди згадуються історії з дитинства. Пам'ятаю, з мамою і хором ім. Верьовки, в якому вона співала, ми ходили по сусідах і виконували новорічні та різдвяні пісні. А коли жила в Італії, у нас був інтернаціональний різдвяний стіл: ми готували страви і співали пісні різних країн світу", - підписала кадр зірка.

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