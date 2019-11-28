Погода, Новости, загрузка...
В Евросоюзе предлагают разработать новую стратегию по Восточному партнерству
28.11.2019 10:00
Евросоюз должен поддержать экономическую интеграцию стран и разработать на этой основе новую стратегию Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 