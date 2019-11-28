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В Евросоюзе предлагают разработать новую стратегию по Восточному партнерству
28.11.2019 10:00
Евросоюз должен поддержать экономическую интеграцию стран и разработать на этой основе новую стратегию
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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