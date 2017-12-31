Владимир Безух, захвативший заложников в здании отделения "Укрпошти" в Харькове, своим поступком хотел привлечь к себе внимание, рассказала его мать. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня суд арестовал Безуха без права внесения залога Фото: Slava Mavrichev / Facebook "Он хотел привлечь к себе внимание – он выбрал наиболее оживленную точку. Грабитель не мог бы выбрать самую оживленную точку... Он ждал, пока соберутся журналисты, выпустил детей, оставил для своей безопасности четырех человек. Цель его такова – он закончил только четыре класса. Умственно он развит. Но он псих, страшный псих... Он стоял на учете. Он хотел с детства стать лидером. Считал, что он экстрасенс, баллотировался в мэры", – рассказала женщина.Она добавила, что набег сын планировал заранее, однако никакой взрывчатки у него при себе не было – на груди у Безуха висел муляж.30 декабря Безух захватил отделение "Укрпошти" возле станции метро "Киевская" в Харькове. Сначала сообщалось, что он удерживает в заложниках девять взрослых и двоих детей, позже в полиции уточнили, что заложников было девять, двое из них – дети.Правоохранители рассказали, что требования Безуха были связаны с обменом удерживаемыми лицами на Донбассе.По состоянию на 18.10 30 декабря удалось освободить троих женщин и двоих детей. Позже глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила, что злоумышленник задержан, а удерживаемые им люди – все на свободе.Глава управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный образ жизни и является фигурантом уголовных преступлений, связанных с наркотиками. Также, по словам Беха, Безух нуждается в помощи психиатра.Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников), злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня суд арестовал Безуха до 27 февраля без права внесения залога. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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