|
Мать захватившего заложников в Харькове Безуха заявила, что его взрывчатка была муляжом
|
31.12.2017 19:42
|
Владимир Безух, захвативший заложников в здании отделения
"Укрпошти" в Харькове, своим поступком хотел привлечь к себе
внимание, рассказала его мать. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Сегодня суд арестовал Безуха без права внесения
залога Фото: Slava Mavrichev / Facebook "Он хотел привлечь к себе
внимание – он выбрал наиболее оживленную точку. Грабитель не
мог бы выбрать самую оживленную точку... Он ждал, пока соберутся
журналисты, выпустил детей, оставил для своей безопасности четырех
человек. Цель его такова – он закончил только четыре класса.
Умственно он развит. Но он псих, страшный псих... Он стоял на
учете. Он хотел с детства стать лидером. Считал, что он экстрасенс,
баллотировался в мэры", – рассказала женщина.Она добавила, что
набег сын планировал заранее, однако никакой взрывчатки у него при
себе не было – на груди у Безуха висел муляж.30
декабря Безух захватил отделение "Укрпошти" возле
станции метро "Киевская" в Харькове. Сначала сообщалось, что он
удерживает в заложниках девять взрослых и двоих детей, позже в
полиции уточнили, что заложников было девять, двое из
них – дети.Правоохранители рассказали, что требования
Безуха были связаны с обменом удерживаемыми лицами на
Донбассе.По состоянию на 18.10 30 декабря удалось
освободить троих женщин и двоих детей. Позже глава Харьковской
областной государственной администрации Юлия Светличная сообщила,
что злоумышленник задержан, а удерживаемые им люди – все
на свободе.Глава управления Национальной полиции в Харьковской
области Олег Бех рассказал, что злоумышленник вел асоциальный
образ жизни и является фигурантом уголовных
преступлений, связанных с наркотиками. Также, по словам Беха,
Безух нуждается в помощи психиатра.Уголовное производство открыто
по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса (захват заложников),
злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня
суд арестовал Безуха до 27 февраля без права внесения
залога.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира