Китайская компания Xiaomi представила свой бюджетный смартфон Redmi 6 Pro с внешностью X. Искусственный интеллект и сканер лица стали ключевыми особенностями гаджета. Об этом пишет со ссылкой на .

В основу гаджета лег чип Snapdragon 625 с аккумулятором емкостью на 4000 мАч. Также новинка получила основную камеру с разрешением 12 + 5 МП и фронтальную на 5 Мп.

Форма камеры соответствует той, которую получил "яблочный" флагман. Также смартфон получил популярную "монобровь".

Диагональ экрана смартфона составила 5,84 дюйма. Объем оперативной памяти составил от 3 до 4 ГБ, а встроенной - от 32 до 64.

Ранее сообщалось, что эксперты установили в 2018 году.

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