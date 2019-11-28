Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что пранкер Джокер - это проект генерального прокурора Рябошапки, а также руководства фракции Слуги народа Давида Арахами, которые его используют для атак на депутатов фракции.

Кроме того, Дубинский не исключил, что Рябошапка - это и есть сам Джокер.

"Неустановленное лицо от имени Генерального Прокурора Украины несколько месяцев ведёт переписку с депутатами от Слуги народа, после чего скрины этих переписок появляются в телеграм-канале Джокер, становясь публичными. Либо Джокер работает на Рябошапку, либо Генпрокурор Руслан Рябошапка и есть Джокер?" - Заявил Александр Дубинский.

"Я и мои адвокаты подавали заявление о возбуждении уголовного дела по факту несанкционированного доступа к телефону Рябошапки. Но из генпрокуратуры пришла отписка, что они не будут этим заниматься. С учетом этого, а также с учетом того, что руководитель фракции Давид Арахамия заявлял, что он сотрудничает с "Джокером", я считаю, что действия "Джокера" это спанированная информационная нападение на депутатов фракции. К которой имет отношение руководство фракции и генпрокурор", - заявил Дубинский.





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