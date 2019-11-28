Об этом сообщает Правительственный портал.

"Согласно решению правительства, участники АТО/ООС и вынужденные переселенцы смогут приобрести жилье на льготных условиях. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% от стоимости жилья. На эту программу правительство направит 200 млн грн, из них 100 млн грн для кредитования участников АТО/ООС и 100 млн грн для кредитования внутренне перемещенных лиц", - сообщается на сайте.

Кроме того, правительство отдельно выделило еще 1,8 млн грн на жилье для 6 семей внутренне перемещенных лиц в Житомире, которые смогут получить жилье за ​​счет софинансирования государственного и местного бюджетов. Среди тех, кто получит квартиру, - семьи с детьми, в том числе в одной семье есть ребенок с инвалидностью, в других семьях мамы самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей.

Как сообщалось, 28 октября правительство выделило 300 млн грн на доступное жилье для 950 семей в пригородных районах Киева, Днипра, Львова, Одессы, Харькова.

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