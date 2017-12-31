В воскресенье, 31 декабря, в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела, передает пресс-центр АТО.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за минувшие сутки, 30 декабря, боевики 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в

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