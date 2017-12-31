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Штаб АТО: За сутки не произошло ни одного обстрела
31.12.2017 19:53

В воскресенье, 31 декабря, в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела, передает пресс-центр АТО.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, за минувшие сутки, 30 декабря,боевики 4 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Ах@@л аваков 15.10.2014 20:01
Совсем ахерел этот урод: вместо сидеть невылазно в АТО решил новый бизнес покрышевать. Героинщики и дурь у нас уже искорены, только со смесями доблестные мусора бороться начинают. АТО уже завершили, надо думать? Преступности нет уже? Только видимость работы могут создавать, а мобилку найти они не могут. Борцуны х...вы.
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