Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет решил провести электронную перепись населения, тем самым сэкономив два миллиарда гривен. Об этом он написал на странице в Facebook.
"Хочу поделиться, как мы сэкономим в следующем году 2-3 млрд грн на переписи населения.
Перепись населения Украины - один из моих топ-20 проектов.
Его проведение было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на него было предусмотрено 3,4 млрд грн.
Почти 100.000 интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев", - говорит министр.
Он заявил также, что вместе со специалистами по математике и социологии перепись будет проведена по определенному алгоритму. Он включает 4 шага:
- Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.
- Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных.
- Проводим "калибрирующие" социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.
- Вставляем эти данные в математическую модель.
"В итоге мы получаем довольно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах", - считает министр
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