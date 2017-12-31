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В пражском соборе новогоднюю елку украсили цветами с названиями оккупированных украинских городов
31.12.2017 19:56
В соборе святого Вита в столице Чехии установили новогоднюю елку в цветах украинского флага, на которых вместо украшений висят бумажные цветы с названиями украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Елка установлена в соборе святого Вита Фото: Yevhen Perebyinis / Facebook "Прага. Главный собор Чехии – собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений – названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!", – написал дипломат.
https://www.facebook.com/yevhen.perebyinis/posts/251041925432029
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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