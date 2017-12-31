В соборе святого Вита в столице Чехии установили новогоднюю елку в
цветах украинского флага, на которых вместо украшений висят
бумажные цветы с названиями украинских городов на Донбассе,
оккупированных Россией. Елка установлена в соборе святого Вита
Фото: Yevhen Perebyinis / Facebook "Прага. Главный собор
Чехии – собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах
украинского флага. Вместо украшений – названия украинских
городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку!
Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым
годом!", – написал дипломат.
https://www.facebook.com/yevhen.perebyinis/posts/251041925432029
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.
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