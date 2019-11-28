Об этом говорится в отчете Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), передает Укринформ.

"Мы на пути к повышению температуры более чем на три градуса. Это приведет к массовому вымиранию биологических видов, и значительная часть планеты может стать непригодной для жизни человека", - говорится в отчете.

Как отмечается, даже повышение температуры свыше 1,5°C повлечет драматические климатические последствия. Чтобы ограничить потепление именно на этом уровне, выбросы парниковых газов должны сократиться на 7,6% ежегодно в течение следующего десятилетия.

Ожидается, что страны мира значительно усилят свои обязательства по выбросам парниковых газов на конференции ООН по вопросам климата, которая состоится в декабре 2020 года в Глазго.

Однако ситуация требует немедленного решения уже сейчас, считает исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. По ее словам, ждать еще год нельзя: "Каждый город, регион, предприятие или отдельное лицо должны действовать уже сейчас".

"Нам нужны быстрые победы, чтобы максимально сократить выбросы в 2020 году, а затем усилить национальные климатические обязательства, чтобы запустить экономические и общественные преобразования. Мы должны наверстать упущенное в предыдущие годы. Если мы этого не сделаем, наша цель - потепление только на 1,5°C к 2030 году - останется недостижимой", - добавила Андерсен.

Отчет ЮНЕП призывает все страны сократить выбросы и значительно усилить национальные климатические обязательства в 2020 году и выработать политику по их выполнению. Лидерами этого процесса должны стать развитые страны (G20), которые дают больше только выбросов - около 78%.

При этом отмечается, что развивающиеся страны могут почерпнуть опыт у развитых государств - "и даже перепрыгнуть их, применяя чистые технологии".

В исследовании указывается, что достичь поставленной цели (1,5°C к 2030 году) и предотвратить катастрофу вполне вероятно. "Многие правительства, города, предприятия и инвесторы принимают участие в амбициозных инициативах по сокращению выбросов", - говорится в документе.

"Мы надеемся достичь сокращения выбросов на 7,6% ежегодно, - отметила исполнительный директор ЮНЕП. - вероятно ли это? Вполне. Понадобится ли для этого политическая воля? Да. Нужно привлекать частный сектор? Да. И наука говорит, что мы можем это сделать".

Как сообщалось, Парижское соглашение о противодействии глобальному потеплению, которое подписали 175 стран, регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Оно было принято консенсусом на конференции ООН по вопросам климата в Париже в декабре 2015 года. В июне 2017 года США объявили о выходе из соглашения.

В соответствии с соглашением, страны обязуются принимать меры, чтобы удержать рост общемировой температуры менее чем на 2 градуса и направлять усилия по ограничению роста температуры до 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой (до 1850 – 1900 гг.). Ранее считалось, что для достижения этой цели необходимо ежегодно сокращать выбросы на 5-6%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира