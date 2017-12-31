Предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела, передает со ссылкой на пресс-центр АТО.

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

В штабе АТО также подчеркнули необходимость "обеспечения мира и спокойствия в связи с новогодними и рождественскими праздниками и подтвердили приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня".

Как сообщал за минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ.

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