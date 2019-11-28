Об этом она отметила на своей странице в Facebook.

"Сегодня правительство поддержало инициативу Минсоцполитики касательно электронных трудовых книжек. Теперь появляется возможность того, что бумажная трудовая книга перестанет быть документом строгой отчетности и уйдет в прошлое", - сказала Соколовская.

Как пояснила министр, это означает, что работники не должны будут продолжать советскую практику сбора справок для подтверждения трудового стажа, если утеряли трудовую книжку, а пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически без лишней бюрократии.

Кроме того, министр подчеркнула, что электронная версия трудовой книжки - это меньше нагрузки на работодателей и самозанятых работников - ФЛП.

Также она подчеркнула, что решение правительства о внедрении электронной трудовой книжки упростит поиск и оформление людей на работу.

"Это позволит каждому в несколько кликов при помощи электронной подписи получить выписку в электронном кабинете Пенсионного фонда и не бояться утери трудовой книжки", - сообщила Соколовская.

Как подчеркнула министр, работники будут уверены, что сведения всегда надежно защищены, а подлый работодатель их исказит.

"Когда наступит время оформить пенсионные выплаты - это будет легко и без хлопот сбор подтверждающих документов - все данные уже будет знать Пенсионный фонд. Работодатели не будут нагружены лишним кадровым учетом и будут иметь всегда достоверную информацию о своих работниках", - добавила Соколовская.

При этом, заметила она, "данные реестра защищены, работодатели будут иметь доступ к данным только тех работников, которые у них работают, а работники - доступ к данным о себе".

"О любителях трудовых книжек мы тоже подумали. Если для вас ведение книги работодателем является определенным ритуалом, то никто не запрещает вам продолжать дублировать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге. Но если вы не можете дождаться цифрового формата, то вас никто не заставит ее вести", - сообщила министр.

В то же время она подчеркнула, что для окончательного воплощения этих изменений необходима поддержка народных депутатов, которые будут голосовать за соответствующий законопроект.

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