Во время новогодних гуляний в областном центре Сахалина Южно-Сахалинске из-за безуспешно запущенного фейерверка загорелась новогодняя елка. Об этом сообщает знаменитый украинский блогер Сергей Наумович на свой странице в социальной сети Facebook. После возгорания конструкцию искусственного дерева охватило пламя, елка сгорела полностью.

«Праздник еще не начался, а это видео уже сделало наш вечер! Южно-Сахалинск, площадь Ленина. Новый 2018 год. «Как новый год встретишь — так его и проведешь!» (Россия)», – иронично отметил Наумович.

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