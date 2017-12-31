В новогоднюю ночь температура воздуха в Оттаве опустится до -28 градусов. В Оттаве отменена вся музыкальная программа Фото: ЕРА В частности, была отменена вся музыкальная программа, которая традиционно проходить возле парламента Канады.При этом пиротехническое и лазерное шоу пройдут по графику.Кроме Оттавы, существенно сокращена новогодняя программа в Торонто, Калгари и Шарлоттауне. В то же время в Виннипеге и Монреале состоятся все запланированные мероприятия, несмотря на низкую температуру.Метеорологи прогнозируют, что в новогоднюю ночь температура воздуха в столице Канады опустится до -28 градусов.Из-за аномальных холодов частично замерз Ниагарский водопад, а в Вашингтоне ввели чрезвычайное положение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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