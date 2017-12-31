В новогоднюю ночь температура воздуха в Оттаве опустится до -28
градусов. В Оттаве отменена вся музыкальная программа Фото: ЕРА В
частности, была отменена вся музыкальная программа, которая
традиционно проходить возле парламента Канады.При этом
пиротехническое и лазерное шоу пройдут по графику.Кроме Оттавы,
существенно сокращена новогодняя программа в Торонто, Калгари и
Шарлоттауне. В то же время в Виннипеге и Монреале состоятся все
запланированные мероприятия, несмотря на низкую
температуру.Метеорологи прогнозируют, что в новогоднюю ночь
температура воздуха в столице Канады опустится до -28
градусов.Из-за аномальных холодов частично
замерз Ниагарский водопад, а в Вашингтоне ввели чрезвычайное
положение.
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