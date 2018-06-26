В Мариуполе дети с отравлением попадают в больницу после купания в море.

"Мы пришли с моря, и у моего ребенка началась рвота. Причем запах был, как у тухлой рыбы. Позже поднялась температура, и нам пришлось вызвать "скорую", таким образом мы и оказались здесь", - рассказывает Оксана, мама маленькой пациентки инфекционного отделение, передает со ссылкой на .

Еще одна женщина утверждает, что ее ребенок купался в Азовском море, но в поселке Юрьевка, и тоже попал в больницу с отравлением.

"Благополучно оздоровила ребенка на Азовском побережье, поехали "оздоравливаться" в инфекционное отделение. Вроде, дело обычное - может, съели что-то не то, но настораживает тот факт, что из шести человек в палате пятеро приехали после моря. Ситуация в соседних палатах - аналогичная. Мест уже не хватает, по 7 человек в день поступает. и все из "оздоровления". Хочется задать резонный вопрос: "Что же в море сбросили?" Если правда о прорыве городского коллектора, то почему тишина и море открытое? "- возмутилась мама.

За утро воскресенья, 24 июня, в отделение госпитализировали 7 пациентов. Как отметила врач детского инфекционного отделения Анастасия Шестакова, сказать точно, было ли это отравление морской водой или нет, пока она не может. В то же время подтвердила, что в основном поступают пациенты, у которых наблюдается рвота. Это может быть характерно при отравлении водой.

В крымском оздоровительном лагере "Ласпи" 17 детей и четверо вожатых попали в инфекционную больницу. Один ребенок - в реанимации в тяжелом состоянии.

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