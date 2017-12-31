По словам совладельца "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, ведение
бизнеса на Западе совершенно отличается от ведения его в России.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Фридман: Нас
воспринимают как русских олигархов вне зависимости от того, что мы
делаем Фото: ЕРА "Нас воспринимают как русских олигархов вне
зависимости от того, что мы делаем", – отметил Фридман.По его
словам, ведение бизнеса на Западе совершенно отличается от ведения
его в России."На Западе – очень упрощенное представление о
России, так же как и в России о Западе: Россия – это олигархи,
а все олигархи – это агенты Кремля", – заявил
миллиардер.В 2016 году Forbes оценивал состояние Фридмана в $12,1
млрд.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира