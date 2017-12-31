Новая Зеландия уже встретила Новый 2018-й год. Первым из всех стран начал новый год Остров Рождества в Индийском океане. передает со ссылкой на .

Разница во времени между Киевом и австралийским Оклендом составляет 11:00. Новый год в Новой Зеландии наступил тогда, когда в Украине было 13:00 дня 31 декабря.

Следующей страной, встречать Новый год будет Австралия, затем - Япония и Китай.

Последним будет американский остров Самоа. Там куранты бить, когда в будет 13:00 1 января.

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