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"Слуга" Володина выявила, что через Раду пытаются протянуть бюджетное финансирование сельхозбизнеса соратника Порошенко
28.11.2019 11:45

В законопроекте 1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" заложена норма о бюджетном финансировании сельскохозяйственного бизнеса соратника Петра Порошенко Юрия Косюка. Об этом заявила народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Дарья Володина. 

"Слуга" Володина выявила, что через Раду пытаются протянуть бюджетное финансирование сельхозбизнеса соратника Порошенко

"Законопроект 1209-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" вызвал много споров в налоговом комитете.
 

 

Однако, между кучи разных статей, в заключительных положениях можно найти одну, которая точно имеет практическое значение для одного отечественного производителя.

 

А именно для Юрия Косюка, который является крупнейшим производителем в упоминавшейся в законопроекте области и вряд ли нуждается в дотациях. Но тем не менее.
 

 

Открываем заключительные положения и читаем:

 

"Сельскохозяйственный товаропроизводитель, основной деятельностью которого является поставка сельскохозяйственных товаров, произведенных им в собственных или арендованных основных средствах, причем удельный вес стоимости сельскохозяйственных товаров составляет не менее 75 процентов стоимости всех товаров / услуг, поставленных им в течение предыдущих 12 последовательных отчетных налоговых периодов совокупно (далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), который осуществляет виды деятельности, определенные пунктом 16 1.3 настоящей статьи, право на бюджетную дотацию для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и стимулирования производства сельскохозяйственной продукции (далее - бюджетная дотация) после его внесения контролирующим органом в список получателей бюджетной дотации ...
161.3.16. производство пищевых продуктов 10.89 КВЭД в части:
производства яичных продуктов, яичного альбумина, яичного порошка".
 

 

Возникает вопрос: почему собственно государство должно дотировать сверхприбыльное предприятие в то время, когда есть множество других сельхозпроизводителей, которым такая дотация действительно нужна?

 

Буду поднимать этот вопрос на комитете сегодня." - Заявила Дарья Володина. 

 

Юрий Косюк родился 27 мая 1968 года в селе Красное Гайворонского района Кировоградской области. Его известный земляк – один из ведущих украинских политиков Евгений Марчук, родившийся в том же районе – правда, в другом селе.

 

Высшее образование Юрий Косюк получил в Киевском институте пищевых технологий, который окончил в 1992 году. Специальность по диплому – «Инженер по переработке мяса и молока».

 

Первый бизнес-проект Косюка оказался неудачным. Заработав некоторый капитал брокерской деятельностью в 1989-1991 годах, он вложил деньги в цех по переработке мяса в Черниговской области. Цех оказался нерентабельным, и его пришлось закрыть.

 

Перепрофилировавшись, Косюк стал заниматься торговлей. Поначалу это была мебель, преимущественно польская. Затем -  зерно, мука и спирт. Бизнес шел с переменным успехом, но Косюк в конце концов понял, что не сможет добиться здесь большого успеха и решил двинуться в другом направлении. 

 

Дело, которое сделало Юрия Косюка богатым, называется «Наша ряба». Это – бренд, меньше чем за год ставший известным половине населения Украины. Под этой маркой охлажденную курятину начало выпускать ЗАО (впоследствии ОАО) «Мироновский хлебопродукт» (МХП), основанное Косюком в 1998 году.

 

Сейчас группа компаний «Мироновский хлебопродукт» объединяет более двадцати предприятий (птицеводство, мясопереработка, производство подсолнечного масла, свежей говядины премиум-класса, фуа-гра, колбасных изделий и копченостей, выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов). Под крышей этой группы сосредоточены бренды «Наша ряба», «Фуагра», «Сертифицированный Ангус», «Дружба Народов», «Бащинский», «Легко!» и «Qualiko». «Я построил надежную лодку, и тем, кто в ней, нечего бояться», - так однажды охарактеризовал Косюк свой бизнес.

 

20 августа 2008 года Юрию Косюку было присвоено звание Героя Украины – за выдающиеся личные заслуги перед государством в развитии аграрной отрасли и сопутствующие дела. Любопытно, что за 11 дней до того премьер-министр Юлия Тимошенко обвинила МХП в установлении необоснованно высоких цен на курятину. Никаких расследований по этому поводу не проводилось.

 

После победы Петра Порошенко на президентских выборах Юрий Косюк пошел в политику. 3 июля того года он был назначен заместителем главы Администрации президента (курировал материально-техническое обеспечение и логистику силовых ведомств). Перед этим Косюка долго сватали во власть, называли даже возможным министром обороны и первым вице-премьером. В декабре он покинул эту должность, оставшись лишь внештатным советником главы государства

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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