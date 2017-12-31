В воскресенье, 31 декабря, правительство Ирана на фоне антиправительственных протестов, которые продолжаются четвертый день подряд, заблокировали доступ в стране к интернет-мессенджеру Telegram. Об этом сообщил генеральный директор компании Павел Дуров, передает DW.

Сообщается, что перед этим власти страны обратились к Telegram с требованием выключить связанные с "мирными протестующими" каналы - информационные сервисы массового распространения сообщений в месседжере. Однако когда в компании отказались это делать, доступ к нему был заблокирован полностью.

Коммуникации через Telegram последнее время все чаще предпочитают пользователи смартфонов, которые делают ставку на защиту персональных данных.

Они считают, что переписка в мессенджере хорошо защищена от перехвата благодаря сквозному кодированию сообщений и возможности общаться через так называемые тайные чаты, которые самоудаляются.

Между тем свидетели сообщают, что в Тегеране частично заблокирован не только доступ к отдельным сервисам, но и к мобильному интернету в целом, в том числе и к соцсети Instagram.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Китайской Народной Республике заблокировали как минимум 13 тысяч сайтов в течение последних трех лет.

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