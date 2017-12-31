Безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами вступил в силу в воскресенье, 31 декабря 2017 года. Украина и договорились о безвизовом режиме 2 ноября в Дубае, передает со ссылкой на .

Отмечено, что украинская сторона позволяет гражданам находиться в стране без визы до 90 дней в течение каждых 180 дней, а Эмираты гражданам Украины - до 30 дней.

Вместе с тем, согласно сообщению украинского министерства иностранных дел от 13 декабря, граждане Украины-предъявители дипломатических и служебных паспортов с бесконтактным электронным носителем (биометрические паспорта) могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории сроком до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Напомним, в ноябре 2017 года между Украиной и были подписаны ряд договоров о сотрудничестве, в частности, в сферах культуры и космоса.

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