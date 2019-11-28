|"Турбодиктатура новейших нквдистов" - нардеп Федина отреагировала на обыски у Маруси Зверобой
|28.11.2019 12:22
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Народный депутат от «Европейской солидарности» София Федина считает обыски, которые проходят 28 ноября во доме волонтера Маруси Зверобой, хамством со стороны Держбюро расследований.
К слову, ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сказал, что дело о высказанные в адрес Президента со стороны нардепа София Федина и волонтеры Маруси Зверобой будет иметь продолжение в ближайшее время. Баканов отметил, что речь здесь не идет о юморе.
Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний Федыны и Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского.
Напомним, детективы Государственного бюро расследований начали обыски у украинского волонтера Маруси Зверобой, которая ранее угрожала президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Судя по видео, Зверобой вручили дозволение на обыск в ее жилье и попросили охотно сдать мобильный телефон.