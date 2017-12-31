В воскресенье, 31 декабря, около четырех тысяч путешественников из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах. В результате схода лавины один лыжник погиб, передает издание The Local.

Сообщается, что 31 декабря 2017 года префектура Савойского департамента сообщила, что 3,5 тысячи автомобилистов провели ночь во временных убежищах после того, как дороги стали не проездными из-за снега.

Известно, что еще 500 отдыхающих, которые приземлились в аэропорту в городе Шамбери, также были вынуждены спать в приютах.

"Из-за снегопада есть жертва. 22-летний лыжник погиб после схода лавины, когда катался в субботу на курорте Валь д'Изер, популярном между иностранных гостей", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что уровень опасности схода лавин в Савойе достиг 4 из 5 пунктов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Украине за понедельник и ночь вторника, 19 декабря, из-за погодных условий обесточены 147 населенных пунктов в шести областях.

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