Об этом говорится в социологическом опросе Киевского международного института социологии.

В то же время доля тех, кто тратит на "коммуналку" от трети до половины дохода увеличилась с 16% до 21%. Соответственно, за четыре года уменьшилось количество тех, кто тратит до 10% на услуги ЖКХ: с 18% в 2015 году до 12% в 2019. Также уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30%: с 48% до 41%.

Также почти половина опрошенных, а именно 45%, сказали, что их затраты на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 года выросли по сравнению с октябрем 2018 года. У 35% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились.

Киевский международный институт социологии провел опрос 22 по 25 ноября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров между 1500 респондентов. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

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