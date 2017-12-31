|Вертолетчики провели учения на полигоне в районе АТО
|31.12.2017 21:02
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На одном из полигонов в районе АТО прошли учения вертолетчиков армейской авиации, передает со ссылкой на сообщение пресс-центра АТО.
"В настоящее время, вертолеты армейской авиации в районе АТО выполняют транспортно-эвакуационные задачи: транспортировка раненых, доставка личного состава, переброски грузов и т.д.", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что на одном из полигонов в районе отвода состоялись плановые мероприятия военный подготовки подразделений армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины. Экипажи вертолетов Ми-8МТ и Ми-24 отрабатывали полеты парами и другие учебно-боевые задачи.
Напомним, предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.