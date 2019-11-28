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Почему газ у России покупать нельзя, а конфеты Рошен продавать там можно?
28.11.2019 12:40

Журналист, медиаэксперт Юрий Молчанов и экс-вице-премьер министр Павел Розенко поспорили в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE из-за вопроса газа.

Почему газ у России покупать нельзя, а конфеты Рошен продавать там можно?

"Устал я от воинственных дискуссий о том, можно ли напрямую покупать газ у России.

 

Хорошо, что пять лет подряд можно было продавать конфеты Roshen.

 

Потому что и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге полным-полно продукции Roshen", - отметил Молчанов.

 

"Экономическая экспансия. Деньги идут в госбюджет Украины. Давайте захватывать Россию своими товарами. Прекрасно", - отреагировал Розенко.

 

"Люди в селах вынуждены отапливать себя котлами, которые потребляют большое количество газа.

 

И вот они смотрят сейчас этот эфир, у него платежки на 8 тыс. грн, а ему говорят, что он не сможет платить на четверть меньше из-за политики", - парировал журналист.

Розенко попытался ему возразить, назвав его слова манипуляция. Он выразил уверенность, что при прямых поставках газа цена не уменьшится.

В ответ Молчанов объяснил, что у России географически больше залежей газа, чем в Европе.

 

"Но они (европейцы – ред.) не продают газ, он физически российский.

 

Но мы, украинцы, должны переплачивать за стопку бумажек, благодаря которой мы газ покупаем якобы в Европе.

 

Как это объяснить, кроме как коррупцией?

 

К моему ужасу, у нас в обществе образовался кластер людей, которые уже не представляют свою жизнь без войны.

 

Это стало их профессией", - подчеркнул он.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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