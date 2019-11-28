Журналист, медиаэксперт Юрий Молчанов и экс-вице-премьер министр Павел Розенко поспорили в эфире большого политического ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NEWSONE из-за вопроса газа.

"Устал я от воинственных дискуссий о том, можно ли напрямую покупать газ у России. Хорошо, что пять лет подряд можно было продавать конфеты Roshen. Потому что и в Крыму, и в Москве, и в Санкт-Петербурге полным-полно продукции Roshen", - отметил Молчанов.

"Экономическая экспансия. Деньги идут в госбюджет Украины. Давайте захватывать Россию своими товарами. Прекрасно", - отреагировал Розенко. "Люди в селах вынуждены отапливать себя котлами, которые потребляют большое количество газа. И вот они смотрят сейчас этот эфир, у него платежки на 8 тыс. грн, а ему говорят, что он не сможет платить на четверть меньше из-за политики", - парировал журналист.

Розенко попытался ему возразить, назвав его слова манипуляция. Он выразил уверенность, что при прямых поставках газа цена не уменьшится.

В ответ Молчанов объяснил, что у России географически больше залежей газа, чем в Европе.

"Но они (европейцы – ред.) не продают газ, он физически российский. Но мы, украинцы, должны переплачивать за стопку бумажек, благодаря которой мы газ покупаем якобы в Европе. Как это объяснить, кроме как коррупцией? К моему ужасу, у нас в обществе образовался кластер людей, которые уже не представляют свою жизнь без войны. Это стало их профессией", - подчеркнул он.

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