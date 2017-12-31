|"Правый сектор" анонсировал марши в честь рождения Бандеры 1 января
|31.12.2017 21:02
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https://www.facebook.com/partyrightsector/posts/1522814351171635
В "Правом секторе" отметили, что колонны с факелами пройдут по улицам Киева, Львова, Сум, Харькова, Тернополя, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога Днепропетровской области и Мелитополя Запорожской области.Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.
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