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Harley-Davidson перенесет часть производства из США, чтобы обойти пошлины ЕС
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26.06.2018 05:25
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В июне европейские власти повысили пошлины на ввоз американских
мотоциклов с 6% до 31%. Из-за этого Harley-Davidson расширит
производство на заводах в Индии, Бразилии, Австралии и Таиланде.
Из-за новых тарифов каждый мотоцикл Harley-Davidson мог подорожать
на $2,2 тыс. Фото: EPA 22 июня европейские власти повысили пошлины
на ввоз американских мотоциклов с 6% до 31%. По оценке
Harley-Davidson, из-за этого стоимость транспортных средств для
Европы могла вырасти на $2,2 тыс. Годовые издержки могли
составить от $90 млн до $100 млн.Чтобы избежать повышения цен на
продукцию, компания решила в течение 18 месяцев расширить выпуск
мотоциклов для рынка ЕС на заводах в Индии, Бразилии, Австралии и
Таиланде.Harley-Davidson в 2017 году продала в ЕС около 40 тыс.
мотоциклов, что составляет 16,5% от всех продаж компании, отмечает
Reuters.1 июня в США вступили в силу 25-процентная пошлина на
ввоз стали и 10-процентная – на ввоз
алюминия из стран Европейского союза. 20 июня
Европейская комиссия утвердила ответные тарифы на товары
из США. 22 июня глава Белого дома Дональд Трамп предупредил,
что США могут ввести 20-процентную пошлину на ввоз авто
из ЕС, если Брюссель не отменить "новые барьеры". В
Еврокомиссии заверили, что на такую торговую политику Вашингтона
будут отвечать симметрично.От американских пошлин, кроме ЕС,
несут убытки Китай, Мексика, Турция, Южная Корея, Канада,
Россия, Япония и Украина. Ряд стран пытаются оспорить
тарифы во Всемирной организации торговли.
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