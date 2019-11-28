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В СНБО рассказали о планах возвращения Донбасса
28.11.2019 12:50
В СНБО заявили, что есть пять сценариев возвращения Донбасса
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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