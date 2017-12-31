Фиксация биометрических данных будет включать, в частности, сканирование отпечатков пальцев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке С 1 января украинские пограничники будут фиксировать биометрику россиян Фото: dpsu.gov.ua Фиксация биометрических данных будет проводиться во время пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.Для пересечения границы граждане стран миграционного риска должны будут иметь биометрический паспорт (если его нет, отпечатки пальцев снимут пограничники).30 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об усилении контроля за въездом/выездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства. Согласно указу, Россия вносится в список государств миграционного риска.24 декабря советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе данных Интерпола и Европола.26 декабря министерство иностранных дел РФ предупредило своих граждан, которые собираются в Украину, о возможных проблемах при пересечении границы.27 декабря биометрический контроль на украинской границе заработал в тестовом режиме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки данных миграционного украины риска дел Теги: политика