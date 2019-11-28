Бывший директор ООО «Полтавабудсервіс плюс», а ныне депутат Верховной Рады Константин Косай 20 ноября 2019 года приобрел автомобиль AUDI Q7 за 1,9 млн гривен. Ранее он передвигался на УАЗике, модель 31514. Сообщает dubinsky.pro

При этом он носил швейцарские часы Platinor стоимостью 380 тыс. гривен.

Неделей ранее он купил земельный участок в Полтавской области за 222 тыс. гривен.

Его зарплата за 2018 год составила 165 тыс. гривен, следовательно на имущество ему пришлось потратить из отложенных денег.

Вместе со своей женой в 2018 году он имеет денежные сбережения в размере 5,2 млн гривен, а также $200 тыс. Кроме этого, им было передано на счета своей компании 3,5 млн гривен.

Кстати, квартиры в Киеве он так и не имеет, наверное, будет возмещать проживание за счет бюджета.

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