|Зарезали фельдшера скорой помощи
|31.12.2017 21:29
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В Одессе ножом убили 35-летнего фельдшера скорой помощи.
Происшествие случилось возле супермаркета в Суворовском районе города, сообщает полиция, передает со ссылкой на .
"Бытовая уличная ссора переросла в поножовщину. От полученных травм - прорезана подключичная область и поперек, мужчина скончался в карете скорой", - сообщил начальник главного управления Нацполиции Дмитрий Головин.
Преступников сразу задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело.
В Одессе возле подъезда одного из домов на ул. Маршала Говорова 5 неизвестных мужчин насильно затолкали женщину и ее знакомого в автомобиль Х5 и уехали в неизвестном направлении.
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