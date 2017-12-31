Погода, Новости, загрузка...
Зарезали фельдшера скорой помощи
31.12.2017 21:29
Зарезали фельдшера скорой помощи По теме:

В Одессе ножом убили 35-летнего фельдшера скорой помощи.

Происшествие случилось возле супермаркета в Суворовском районе города, сообщает полиция, передает со ссылкой на .

"Бытовая уличная ссора переросла в поножовщину. От полученных травм - прорезана подключичная область и поперек, мужчина скончался в карете скорой", - сообщил начальник главного управления Нацполиции Дмитрий Головин.

Преступников сразу задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело.

В Одессе возле подъезда одного из домов на ул. Маршала Говорова 5 неизвестных мужчин насильно затолкали женщину и ее знакомого в автомобиль Х5 и уехали в неизвестном направлении.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить