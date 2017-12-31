Зарезали фельдшера скорой помощи По теме: В Одессе ножом убили 35-летнего фельдшера скорой помощи. Происшествие случилось возле супермаркета в Суворовском районе города, сообщает полиция, передает со ссылкой на . "Бытовая уличная ссора переросла в поножовщину. От полученных травм - прорезана подключичная область и поперек, мужчина скончался в карете скорой", - сообщил начальник главного управления Нацполиции Дмитрий Головин. Преступников сразу задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело. В Одессе возле подъезда одного из домов на ул. Маршала Говорова 5 неизвестных мужчин насильно затолкали женщину и ее знакомого в автомобиль Х5 и уехали в неизвестном направлении.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура скорой одессе помощи возле фельдшера Теги: происшествия