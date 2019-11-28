Макс Бужанский

Соцопросы показали падение президентского рейтинга на 12% в ноябре. Что же происходит?

Во-первых, это естественный процесс, завышенные предвыборные ожидания, прошедшая эйфория, суровые реалии. Есть такое.

Во-вторых... А вот во-вторых есть нюанс.

Очень примитивно-условно, "Слуга народа" имела четыре повестки, с которыми шла на выборы.

1. Война и Мир.

2. Экономически-социально-тарифная.

3. Гуманитарная.

4. Правоохранительная + восстановление справедливости.

Четыре повестки. Три из которых наглухо провалены.

Слава Богу, мирный процесс идет. Идет, все видят и ценят усилия президента, это так. Но мир воспринимается людьми как естественное состояние, следовательно его установление не дает того эффекта, который хотелось бы получить. Возможно, потом оценят. Возможно, если все получится.

А пока что этого довольно для половины опрошенных, но уже мало для еще четверти. Той четверти, на которую сократился рейтинг с 73 до 52%.

Полностью провалены гуманитарка, экономика и правосудие с безопасностью.

Давайте подробней:

1. С экономикой все ясно. Имел честь быть первым, кто 2 или 3 сентября сказал, что нам будет очень сложно объяснить избирателю, в какой момент мы обещали ему в первую очередь заняться полупроводниками и прочим лоббизмом. Никто и не попытался объяснить.

Потом мы утвердили Кабмин не суровых практиков, а розовощеких перелистывателей презентаций, и момент был безнадежно упущен. Понимаете, даже если мы никогда не говорили избирателю, что понизим тарифы, мы всегда говорили, что они несправедливые. И оставив у руля тех, кто их формировал ранее, а так же подхватив принцип формирования, мы взяли на себя весь негатив. Справедливый негатив.

2. Гуманитарная сфера. От нас тут ждали вменяемости, ничего более. Убрать из повестки любую дискриминационную составляющую, убрать из повестки любую неадекватность. Хотят наши дети учиться на русском, венгерском, румынском? Да слава Богу! Главное же, что наши дети хотят учиться! И так далее.

Нет. Бородянский зачем то взялся доказывать порохоботам, что он несправедливо недооценен ими ранее, и принялся выковывать модель Порошенко без Порошенко. Не имея на это, кстати, никакого мандата ни от кого.

Мы обещали проанализировать закон о языке? Не отменить, проанализировать! Бородянский вдруг заявляет, никто этого делать не будет. То есть мы соврали вам, избиратели, об этом сообщил министр культуры, а мы, те, кого вы выбрали, молчим, нам наплевать.

3. С гуманитарной сферой, как ни странно, прочно пересекается сфера правосудия и правоохранительная. Понимаете, когда с экрана льется разжигание ненависти и розни, когда часть населения по-прежнему пытаются клеймить и травить, а власть это никак не пресекает, избиратель делает однозначный вывод, не изменилось ничего. Как было при Порошенко, так и осталось, только Киселев струсил и сбежал с "Прямого" на веселье Ганапольскому. И сотни порохоботов во всех ветвях власти только убеждают его в этом. Никаких принципиальных изменений, просто убрали лично Петра Алексеевича и Парубия. Но не более. Ибо мы ж им твердили, вы ворье и вы сядете! Все знали, что это правда, все требовали этого и ждали. Честного следствия и справедливого суда.

Мы не дали людям ничего. Ни безопасности на улицах, ни справедливости. Заболтали словами реформа и диджитализация. Людям плевать на реформы и на диджитализацию, они хотят, чтобы ворье сидело. А ворье шастает по канадам, трудоустраивается во властных структурах, подается на конкурсы.

НИЧЕГО не изменилось, ни на грамм. Это с нашим то гигантским ресурсом.

Что можно сделать? Я не экономист, и не верю в быстрые рецепты в экономике, да и не с этим Кабмином. А вот две другие задачи, требование на адекватность и требование на справедливость, они решаются очень быстро. И если две наши главные кадровые ошибки, Рябошапка и Бородянский, не могут решить эти вопросы, мы должны назначить тех, кто может. Адекватная гуманитарная и правовая политика усилят позиции президента в вопросе реинтеграции Донбасса. И там усилят, и тут, и за границей. Неадекватная – убьет все.

Фракция должна садится и думать. А не лепить закон о сми на 1000 страниц..