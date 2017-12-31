|Ниагарский водопад оказался в плену льда
|31.12.2017 21:32
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Ниагарский водопад оказался в плену льда. По прогнозам синоптиков, температура в регионе будет сохраняться на уровне ниже 10 градусов мороза и на следующей неделе, передает со ссылкой на ВВС.
Последний раз водопад на границе США и Канады полностью замерзал в январе 2014-го, когда температура опустилась до 19 градусов мороза.
Напомним, полярники с единой украинской антарктической станции им.Академика Вернадского записали видео, чтобы поздравить всех с Новым годом.
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