Погода, Новости, загрузка...
Королева Елизавета может отречься от престола в течение 18 месяцев
28.11.2019 13:28
Королева Елизавета планирует в ближайшее время отречься от престола в пользу принца Чарльза Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 