Королева Елизавета может отречься от престола в течение 18 месяцев - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Королева Елизавета может отречься от престола в течение 18 месяцев
28.11.2019 13:28
Королева Елизавета планирует в ближайшее время отречься от престола в пользу принца Чарльза
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
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