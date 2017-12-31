Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2018 года составит 1700 гривен

Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.

"Установить в 2018 году минимальную заработную плату: в месячном размере: с 1 января - 3723 гривны; в почасовом размере: с 1 января - 22,41 гривны", - говорится в документе.

Документом предусмотрено, что в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет:

- для трудоспособных лиц - 21%,

- для детей - 85%,

- для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов - 100% соответствующего прожиточного минимума.

Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2018 году не может быть более 75% уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.

Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2018 года составит 1700, с 1 июля - 1777 грн, с 1 декабря - 1853 грн.

Напомним, в Украине с 1 января 2017 минимальная зарплата выросла до 3200 грн.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2017 выросла на 5,1%, с начала года - на 44,2% и на 1 декабря достигла 2,582 млрд грн.

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Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует повышение средней зарплаты в 2018 году на 35%.