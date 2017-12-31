Погода, Новости, загрузка...
С нового года в Украине растет минимальная зарплата
31.12.2017 21:33
С нового года в Украине растет минимальная зарплата
Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2018 года составит 1700 гривен
С 1 января 2018 года в Украине увеличивается минимальная заработная плата.
С нового года в Украине растет минимальная зарплата Фото: gettyimages.com
Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.
 
"Установить в 2018 году минимальную заработную плату: в месячном размере: с 1 января - 3723 гривны; в почасовом размере: с 1 января - 22,41 гривны", - говорится в документе.
 
Документом предусмотрено, что в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет:
 
         - для трудоспособных лиц - 21%,
 
         - для детей - 85%,
 
         - для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов - 100% соответствующего прожиточного минимума.
 
Размер государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в 2018 году не может быть более 75% уровня обеспечения прожиточного минимума для семьи.
 
Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2018 года составит 1700, с 1 июля - 1777 грн, с 1 декабря - 1853 грн.
 
Напомним, в Украине с 1 января 2017 минимальная зарплата выросла до 3200 грн.
 
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2017 выросла на 5,1%, с начала года - на 44,2% и на 1 декабря достигла 2,582 млрд грн.
 
Парламент повысил зарплату депутатам.
 
Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует повышение средней зарплаты в 2018 году на 35%.
  • Рада приняла закон о зарплате 3200 грн
  • В Украине задолженность по выплате зарплаты в ноябре выросла на 5,1%
  • Парламент повысил зарплату депутатам
  • Гройсман прогнозирует среднюю зарплату 10 тыс на конец 2018

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить