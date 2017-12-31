В воскресенье, 31 декабря, в ходе антиправительственных протестов в иранской столице Тегеране правоохранители задержали 200 демонстрантов. Об этом со ссылкой на вице-губернатора города Али Асгара Нассербрахта сообщает DW.

Известно, что число задержанных 30 декабря 2017 года участников антиправительственных акций протеста в Иране намного больше, чем считалось ранее. В частности, силы безопасности Ирана задержали около 200 человек, которые принимали участие в демонстрациях в Тегеране.

Согласно словам Нассербрахта, между задержанных 40 "главарей нелегальных собраний", как власти Ирана называет антиправительственные протесты, которые продолжаются в стране уже четвертый день подряд.

Известно, что ранее была информация только о десятках задержанных в различных городах страны. Известно также о гибели двух участников демонстраций вечером субботы.

Часть задержанных в Тегеране, по словам чиновника, переданы органам юстиции. Зато многих участников акции, между которых большинство студенты, отпустили на волю, сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, правительство Ирана на фоне антиправительственных протестов, которые продолжаются четвертый день подряд, заблокировали доступ в стране к интернет-мессенджеру Telegram.

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