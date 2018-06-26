|Сегодня на западе Украины ожидаются дожди, на востоке - жара
|26.06.2018 05:33
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Сегодня в западных областях Украины пройдут дожди и грозы, кое-где осадки вероятные в северной части. На остальной территории ожидается сухая погода. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает .
Температура воздуха 21-27 градусов тепла, на востоке и юге 27-32 градуса выше нуля.
В западных областях пройдут дожди и грозы. Температура воздуха днем 21-26 градусов тепла.
В северных областях - кое-где периодические дожди и грозы. Температура воздуха днем 23-27 градусов тепла.
В восточных областях существенных осадков маловероятны. Температура воздуха днем 28-32 градуса выше нуля.
В центральных областях - без существенных осадков. Температура воздуха днем 25-30 градусов выше нуля.
На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем 27-32 градуса выше нуля.