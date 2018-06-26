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Сегодня на западе Украины ожидаются дожди, на востоке - жара
26.06.2018 05:33

Сегодня в западных областях Украины пройдут дожди и грозы, кое-где осадки вероятные в северной части. На остальной территории ожидается сухая погода. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает .

Температура воздуха 21-27 градусов тепла, на востоке и юге 27-32 градуса выше нуля.

В западных областях пройдут дожди и грозы. Температура воздуха днем ​​21-26 градусов тепла.

В северных областях - кое-где периодические дожди и грозы. Температура воздуха днем ​​23-27 градусов тепла.

В восточных областях существенных осадков маловероятны. Температура воздуха днем ​​28-32 градуса выше нуля.

В центральных областях - без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​25-30 градусов выше нуля.

На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем ​​27-32 градуса выше нуля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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