Сегодня в западных областях Украины пройдут дожди и грозы, кое-где осадки вероятные в северной части. На остальной территории ожидается сухая погода. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает . Температура воздуха 21-27 градусов тепла, на востоке и юге 27-32 градуса выше нуля. В западных областях пройдут дожди и грозы. Температура воздуха днем ​​21-26 градусов тепла. В северных областях - кое-где периодические дожди и грозы. Температура воздуха днем ​​23-27 градусов тепла. В восточных областях существенных осадков маловероятны. Температура воздуха днем ​​28-32 градуса выше нуля. В центральных областях - без существенных осадков. Температура воздуха днем ​​25-30 градусов выше нуля. На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха днем ​​27-32 градуса выше нуля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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