2046 награжденных президентом Украины Петром Порошенко – участники
АТО, 249 из них отмечены госнаградами посмертно, сообщают
"Українські новини". Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Порошенко за год наградил 5912 человек Фото: president.gov.ua
"За период с января по декабрь 2017 года государственными наградами
Украины отмечены 5912 лиц", – говорится в сообщении.2046
награжденных – участники антитеррористической операции на
Донбассе, 249 из них отмечены госнаградами посмертно.Еще 1547
являются многодетными женщинами, которым присвоено почетное звание
"Мать-героиня".Звание Герой Украины присвоено 10 лицам, восьми из
которых – посмертно.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира