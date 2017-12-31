2046 награжденных президентом Украины Петром Порошенко – участники АТО, 249 из них отмечены госнаградами посмертно, сообщают "Українські новини". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Порошенко за год наградил 5912 человек Фото: president.gov.ua "За период с января по декабрь 2017 года государственными наградами Украины отмечены 5912 лиц", – говорится в сообщении.2046 награжденных – участники антитеррористической операции на Донбассе, 249 из них отмечены госнаградами посмертно.Еще 1547 являются многодетными женщинами, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня".Звание Герой Украины присвоено 10 лицам, восьми из которых – посмертно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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