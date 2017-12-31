По словам Президента, "год 2017 выдался непростым"

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

"Год 2017 выдался непростым. Но мы смогли доказать всему миру, что объединившись, украинцы способны на великие свершения и победы", - отметил Порошенко.

В видеоролике, которым проиллюстрировано сообщение, между главных достижений Украины в 2017 году названы первый полет самолета Ан-132, проведение Евровидения в Киеве, введение безвизового режима с Европой, действие Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, победы украинского бокса (Александр Усик в третий раз защитил титул чемпиона WBO, Василий Ломаченко стал лучшим боксером мира), участие украинский в "Играх Непокоренных", запуск образовательной, пенсионной, медицинской реформы, масштабный ремонт дорог, усиление украинской армии, освобождение 74 Украинское из плена ОРДЛО.

Петро Порошенко ✔@poroshenko Петро Порошенко✔@poroshenko Рік 2017 видався непростим. Але ми змогли довести всьому світу, що об’єднавшись, українці здатні на великі звершення та перемоги.#УкраїнаПереможе 8686 відповідей

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