Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Национальный банк Украины принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы TRANSFAST. Соответствующее решение принял 25 ноября 2019 года Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что приход новой платежной системы на рынок Украины подтверждает привлекательность и перспективность Украины для инвесторов и дает новый толчок повышению уровня качества финансовых услуг и развитию рынка платежных систем в Украине.

Международная платежная система TRANSFAST стала восьмой в Украине международной платежной системой перевода средств, платежной организацией которой является нерезидент.

Как известно, международная платежная система TRANSFAST является глобальной системой перевода средств, предоставляющая услуги перевода средств в более 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Индии и Австралии) и насчитывает более 300 участников во всем мире.

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