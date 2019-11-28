Михаил Подоляк

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» только два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано только 52% «ноябрьских».

Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы)...



... Время - абсолютно неумолимо.

Оно не испытывает жалости, сантиментов и не умеет терпеть. Сказал - сделал. Или «пошёл в бан!»

Рано или поздно обязательно наступает тот самый период «оплаты по счетам», когда камни уже выросли до таких размеров, что их можно грузить на тележку презрения... Да, в какой-нибудь успешной и стабильной стране типа Исландии), вполне можно годами хихикать-стебаться-обещать смартфонизацию прямо завтра, считать себя hi-fi президентом или премьером, куражиться и издеваться над журналистами.

Но Украина точно не относится к успешным странам.

Украина - это одна сплошная проблема. Бесконечный конфликт всех со всеми.

Умирающие надежды и утомительные дни, проведённые в ожидании обязательной эмиграции.

Здесь требуется не хихиканье, но скрупулёзное решение конкретных управленческих задач.

Избиратель хотел вернуть себе давно потерянное ощущение стабильности и перспективы.

Ощущение надёжности и справедливости. Ощущение, что сегодня будет иначе, чем вчера.

А вместо этого он видит тот же веселый карнавал некомпетентности, детских понтов, инфантильных хохм и умирающее государство-нищенку)...



... Причины падения?

Слишком очевидны. Ничтожные кадровые решения.

Странный «синдром Годунка». Неумение объяснять мотивы поступков.

Мутные договорняки в отраслях. Издевательские публичные комментарии Коломойского. Нарастающая слабость гос-институтов.

Заигрывание со вчерашними псевдо-патриотическими идеями.

Абсолютное отсутствие «экономической команды», инфантильный Кабмин и неумение зарабатывать...



... Можно ли остановить начавшееся падение? Можно. Но нужно ли? И кто будет останавливать? И зачем?

У ребят же пока все сладко.

Тем более, что окружение по древней традиции умеет создавать отличные «тёплые ванны»).

И куда как интереснее... перерезать ленточки под аплодисменты.

Или... создать масштабную коллекцию анонимных телеграмм-каналов с идиотским внутренним компроматом. И считать, что «все уже порешали»)...

Так, что же будет на самом деле? То же, что и всегда - истерическое крики «вы все врёте! Мы - гении».

Ребята продолжат лежать на чистых простынях в ожидании громкого падения.

Считая, что социология «заказная» и их по-прежнему обожают.

Они ведь наши и потому неизменны в своих заблуждениях...

И ещё кое-что.

Они искренне верят, что сейчас зайдут в большие бизнесы, станут неформальными акционерами.

И вот это уже навсегда. Ага).

Навсегда.

У Клюева или у Кононенко спросить достаточно)...