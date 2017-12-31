|В Украине задержали граждан Молдовы и Венгрии, которых разыскивал Интерпол
|31.12.2017 21:54
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Пограничники Сумского и Чопского отрядов по базе данных Интеропола прошедшие сутки задержали разыскиваемых граждан Молдовы и Венгрии, передает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Так, вчера в пункте пропуска "Катериновка" сработала база данных в отношении гражданина Молдовы. Мужчину разыскивали правоохранительные органы Германии с целью ареста за кражу.
А в пункте пропуска "Ужгород" пограничники обнаружили по базе данных Интерпола гражданина Венгрии. Его разыскивали правоохранительные органы Венгрии с целью ареста за подделку документов.
О выявленных правонарушителях проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г. Киев. Задержанных передали сотрудникам Национальной полиции.
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