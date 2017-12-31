В воскресенье, 31 декабря, в центре Южно-Сахалинска в разгар празднования Нового года дотла сгорела елка. Об этом РИА Новости сообщил источник в полиции.

"Елка загорелась примерно после часа ночи. Пожарные тушат догорающие конструкции, всем сказал отойти подальше", - сказал собеседник агентства.

Известно, что елка высотой 25 метров была установлена на площади Ленина в середине декабря. В ролике слышно, как ведущий праздничного концерта призывает присутствующих сохранять спокойствие.

"Ничего страшного, мы встретили Новый год. Давайте все вместе пошумим", - призывает он, анонсируя выступление следующих артистов. В это время на площади появляются пожарные автомобили, а елку полностью охватывает пламя.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, популярная социальная сеть "ВКонтакте", запрещенная в Украине, разослала российским пользователям поздравления с наступающим Новым 2018 годом на украинском языке.

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