|У Маруси Зверобой, она же Алена Самбул, нашли оружие и связь с начальником разведки
|28.11.2019 14:32
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Алена Самбул, известная под псевдонимом Маруся Зверобой, 28 ноября прокомментировала журналистам обыски, проведенные у нее дома детективами Госбюро расследований, сотрудниками МВД и бойцами спецподразделения СБУ "Альфа". Интервью с женщиной после обыска показал канал Newsone.
41-летняя волонтерша коротко перечислили, что у нее изъяли.
Также у нее конфисковали телефон и блокнот, в котором есть номер начальника разведки.
Затем Зверобой сказала, что видела под документами на обыск подпись директора ГБР Романа Трубы и заявила, что его нужно не уволить, а посадить.
Она назвала дело против нее политическим преследованием. Дескать, ее разговор с Софией Федыной вырвали из контекста. И повторила угрозы Зеленскому еще раз.