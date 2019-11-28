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Жителям Донбасса предоставят более миллиона евро для помощи
28.11.2019 14:42
Германия предостат Украине в следующем году 850 тысяч евро для помощи жителям Донбасса
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
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