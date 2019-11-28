Погода, Новости, загрузка...
Жителям Донбасса предоставят более миллиона евро для помощи
28.11.2019 14:42
Германия предостат Украине в следующем году 850 тысяч евро для помощи жителям Донбасса Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 