В Китае в мужчине обнаружили 700 червей из-за любви к полусырому мясу и стейкам - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Китае в мужчине обнаружили 700 червей из-за любви к полусырому мясу и стейкам
28.11.2019 15:00
В Китае мужчина заразился из-за сырого стейка 700 червями
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
украина
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