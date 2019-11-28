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В Китае в мужчине обнаружили 700 червей из-за любви к полусырому мясу и стейкам
28.11.2019 15:00
В Китае мужчина заразился из-за сырого стейка 700 червями Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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