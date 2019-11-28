Погода, Новости, загрузка...
Синоптики обещают в четверг до 5° тепла
28.11.2019 15:07
На большей части территории Украины 28 ноября без существенных осадков, днем ​​0-5° тепла.

630_360_1572543585-602_28.11.19

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"28 ноября в Украине облачно с прояснениями. В западных, ночью также и в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях дождь, кое-где с мокрым снегом, днем ​​на Закарпатье значительный дождь, на остальной территории без существенных осадков. На большей части территории страны утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем ​​0-5° тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9°, в Одесской области и в Крыму до 13°", - отмечается в сообщении.

В Киеве 28 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков, утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем ​​1-3° тепла.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 