За все 2017 в авиакатастрофах погибли 67 человек - это самые низкие показатели в истории авиации

Это самые низкие показатели смертности от авиакатастроф за всю историю авиации, сообщает нидерландская организация Aviation Safety Network (ASN).

между погибших большинство (35 человек) погибли от авиакатастрофы, находясь на земле. Всего в 2017 году авиакатастрофы произошли с пятью грузовыми и четырьмя пассажирскими самолетами.

Для сравнения ASN приводит данные 2016: тогда произошло 16 катастроф, в результате которых погибли 303 человека.

"Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с самолетами демонстрировала стабильный и уверенное снижение, во многом благодаря углублению мер безопасности международными авиационными организациями, например ICAO (Международная организация гражданской авиации), IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), Flight Safety Foundation", - сообщил глава ASN Харро Рантер.

По состоянию на 31 декабря 2017 прошло уже 398 дней с момента последнего инцидента с пассажирским авиалайнером и 792 дня с момента инцидента, который привел к гибели более 100 человек. Учитывая нынешний объем авиаперевозок, вероятность авиакатастрофы на пассажирском рейсе составляет 1 к 9200000.

Напомним, за январь-ноябрь 2017 объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний выросли по сравнению с соответствующим периодом 2016 на 29,6%.